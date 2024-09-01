نائب:المندلاوي وراء تعطيل استجواب المسؤولين

نائب:المندلاوي وراء تعطيل استجواب المسؤولين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، الأحد، ان ” اللجان النيابية تعمل كخلية نحل لمتابعة عمل الوزرات والهيئات الرسمية كل حسب اختصاصه، وسجلت اخفاقات وايجابيات في عملها”.وأضاف، ان “اللجان اكملت بعض من اجراءات الاستجواب القانونية، الا ان رئاسة مجلس النواب سحبت جزء من صلاحية المستجوب رغم اكماله شروط الاستجواب وذلك باحالة موضوع الاستجواب الى لجنة تشكلها رئاسة المجلس”.وتابع، ان “تعطيل اجراء الاستجوابات بسبب غياب رئيس أصيل لمجلس النواب” .

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