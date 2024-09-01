نائب:المندلاوي وراء تعطيل استجواب المسؤولين

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فرض حظراً للتجوال يومي 20و21 تشرين الثاني المقبل لإجراء الإحصاء السكاني
السوداني يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسكّان
اليوم..أسعار صرف الدولار=150250 ديناراً
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
العراق يخفض إنتاجه النفطي تلبية لطلب أوبك +
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب:ميليشيا الحشد تغتصب أراضي الدولة في النجف بقوة السلاح والفوضى
أمريكا والأمم المتحدة:لا كرامة للمواطن العراقي في غياب الدولة وإنعدام التشريعات التي تحفظ أمنه
السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”
مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)
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