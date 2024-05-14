نائب:المندلاوي يحاول عرقلة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان

نائب:المندلاوي يحاول عرقلة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب محمد صيهود السوداني، الثلاثاء، محاولة عرقلة حسم منصب رئيس البرلمان من قبل الرئيس بالإنابة محسن المندلاوي، لافتا الى ان الرئيس الحالي مدد الفصل التشريعي للبرلمان رغما عنه.وقال الصيهود في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من الأطراف السياسية لاترغب بحسم امر رئاسة البرلمان واختيار رئيس جديد للمجلس بما فيهم الرئيس الحالي بالإنابة محسن المندلاوي على اعتبار كونه رئيسا للمجلس في الوقت الراهن”.وأضاف ان “المندلاوي قد عمل على عرقلة حسم امر رئاسة البرلمان، إضافة الى محاولة عرقلة تمديد الفصل التشريعي للمجل، حيث تم هذا الامر رغما عنه بعد ان عمل النواب على جميع اكثر من 150 توقيعاً من اجل التمديد”.وانتقد الصيهود محاولة المندلاوي لعرقلة حسم منصب رئيس البرلمان، وتمديد عمل المجلس من اجل التصويت على جداول الموازنة فقط وليس من اجل عقد جلسة التصويت على رئيس البرلمان الجديد”. 

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