نائب:الموازنة ستمر بالتوافق السياسي

نائب:الموازنة ستمر بالتوافق السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب سالم العنبكي، الأربعاء، إمكانية تمرير الموازنة دون انتظار التوافق السياسي، مبينا ان الاطار التنسيقي يمتلك الأغلبية النيابية لتمرير القوانين.  وقال العنبكي في حديث  صحفي، ان”الاطار التنسيقي جاد في حسم موازنة 2023 عبر التوافق السياسي ولكن اذا فشل في تحقيق غاياته فإن خيار الاغلبية السياسية سيكون مطروحا لحسم مصير الموازنة”.واضاف،ان” الموازنة ستمرر بالاغلبية السياسية اذا ما وصلت مجلس النواب وان عرض الموازنة مؤجل حاليا لبعض الأيام بانتظار ما تسفر عنه المباحثات الجارية الان في بغداد”.واشار الى ان” الموازنة رغم تعقيداتها لكنها إقرارها ضرورة كونها تتضمن مستحقات شرائح كبيرة من الشعب وتعطي مرونة للمؤسسات بإنجاز ما عليها من واجبات”.وتسببت مطاليب بعض القوى الكردية في تأجيل عرض الموازنة على مجلس النواب والى اشعار اخر”.

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