نائب:الموازنة ستمر بسهولة لوجود إتفاق سياسي

نائب:الموازنة ستمر بسهولة لوجود إتفاق سياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناظم الشبلي، الخميس، أن التزام قوى ائتلاف ادارة الدولة بالاتفاقيات المبرمة سيسهل انجاز قانون الموازنة وارساله الى مجلس النواب بوقت مبكر. وقال الشبلي في تصريح  صحفي، إن “ائتلاف إدارة الدولة عندما تم تشكيله  كان قد اتفق على جملة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية ومن ضمنها الاتفاق على توزيع الأموال بموازنة عام ٢٠٢٣”. واضاف أنه “اذا ما تم الالتزام بتلك الاتفاقات بالتأكيد سيسهل لحكومة السوداني استكمال مشروع قانون الموازنة مبكرا وإرساله للبرلمان الإقرار”.ولفت الشبلي الى أن “اللجان المتخصصة قد استكملت مهامها”، مشيرا الى “وجود تقدم إيجابي بالنسبة لمناقشات لجان الإقليم بمسألة حصة اقليم كردستان بالموازنة وقضية نفط الإقليم”.

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