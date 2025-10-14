نائب:المواطن العراقي لايثق بالبرلمان نهائياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري محمد الخفاجي ،الثلاثاء، إن “ البرلمان العراقي برئاسته الحالية شبع موت والانتخابات قريبة والنواب “ملتهين” بحملاتهم الانتخابية،واضاف في حديث صحفي،  البرلمان لن يعقد جلساته والكتل السياسية المتنفذة حولت البرلمان إلى ساحة صفقات ومصالح حزبية، مما أفقده هيبته ودوره الحقيقي في مراقبة الحكومة وتشريع القوانين”، مبيناً أن “المؤسسة التشريعية تم إفراغها من مضمونها نتيجة غياب الإرادة السياسية الجادة للإصلاح”.وتابع،الذي يهم النواب حاليا بان رواتبهم ومخصصاتهم مستمرة لغاية تشكيل الدورة البرلمانية السادسه  والشارع العراقي أصلا لا يثق بالبرلمان نهائيا. 

