نائب:المواطن لايثق في الحكومة ولا في البرلمان ولا في الانتخابات

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب المستقل ياسر الحسيني، الثلاثاء، استمرار تفشي الفساد في مؤسسات الدولة دون محاسبة، وعدم تفعيل ملف الاستجوابات داخل مجلس النواب، مؤكداً أن ذلك أدى إلى زعزعة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “الحكومة أخفقت في مكافحة الفساد وإيجاد معالجات حقيقية لهذا الملف الحساس الذي أنهك مؤسسات الدولة واستنزف مواردها، مما أفقد الشعب ثقته بأداء الحكومة”.وأضاف أن “مجلس النواب أخفق بدوره في أداء مهامه الرقابية، ولا سيما في تفعيل ملف استجواب المسؤولين التنفيذيين”، مشيراً إلى أن “رفض الحكومة السماح باستجواب مسؤوليها داخل البرلمان يعكس ضعف الإرادة السياسية في محاسبة المقصرين”.وبيّن الحسيني أن “استمرار الإخفاق في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين واستجواب المقصرين داخل مجلس النواب، أسهم في تراجع ثقة المواطن بالحكومة، وهو ما سينعكس سلباً على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

