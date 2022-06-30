نائب:النائب “المستقل” المرشح لرئاسة الحكومة غير قابل للاختبار!

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الطاقة النيابية ترد على الإقليم:انتظروا قرارنا الصارم تجاه عدم احترامكم للدستور والقانون
الموارد المائية تنفي وجود بحر ماء في باطن صحراء الانبار
حكومة البارزاني:نحن القرار وليس حكومة المركز
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
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العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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