نائب:النائب “المستقل” المرشح لرئاسة الحكومة غير قابل للاختبار!

نائب:النائب “المستقل” المرشح لرئاسة الحكومة غير قابل للاختبار!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الولائي المستقل حسين عرب , الخميس , ان بيان الاطار التنسيقي بعد اجتماعه الأخير أشار الى انه سيطلب من كافة القوى السياسية الشيعية والنواب المستقلين من المكون الشيعي ترشيح شخصية واحدة للمنافسة على اختيار رئيس الوزراء المقبل , مبينا ان النواب المستقلين من المكون الشيعي اشترطوا على الاطار ان يكون مرشحهم غير قابل للاختبار.وقال عرب في تصريح  صحفي , ان ” الاطار التنسيقي بعد اجتماعه الأخير أشار الى أنه سيطلب من كافة القوى السياسية الشيعية والنواب المستقلين من المكون الشيعي ترشيح شخصية واحدة للمنافسة على اختيار رئيس الوزراء المقبل”.وأوضح، أن “النواب المستقلين من المكون الشيعي ليس لديهم أي مشكلة بترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء ولكن بشرط “.وبين عرب، أن “النواب المستقلين من المكون الشيعي اشترطوا على الاطار ان يكون مرشحهم غير قابل للاختبار وبعكسه سوف لن يقبلوا الدعوة باعتبارها مجرد اسقاط فرض وصورية لاغير” , معتقدا ان ” الدعوة غير جدية بالنسبة لبقية القوى الصغيرة داخل الاطار او من خارجه”.

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