نائب:النزاهة تفتح تحقيقا هو الأكبر في النجف جراء عمليات التزوير والاستيلاء على أراضي المواطنين

نائب:النزاهة تفتح تحقيقا هو الأكبر في النجف جراء عمليات التزوير والاستيلاء على أراضي المواطنين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن ان هيئة النزاهة فتحت تحقيق هو الاكبر من نوعه منذ اكثر من عشرين عاما، في النجف الاشرف.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “الفساد ياخذ اشكال متعددة في مؤسسات الدولة ومنها التزوير والاستيلاء على الاراضي والممتلكات، مشيرا الى ان “النزاهة فتحت تحقيقا هو الاكبر من نوعه في دوائر البلدية والتسجيل العقاري في النجف الاشرف على خلفية معلومات وشهادات تحدثت عن عمليات تزوير واستيلاء على اراضي مواطنين”.وتابع، ان “النزاهة جادة من خلال فرق التحقيق في كشف حيثيثات كل الملفات وطرح النتائج للراي العام، مشيرا الى ما اسماها “مافيات الاراضي” الموجود في كل المحافظات والتي تمثل ادوات لقوى وشخصيات فاسدة تحاول نهب املاك الاهالي”.

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