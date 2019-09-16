نائب:النواب المستبدلون يخضعون لقانون التقاعد!

نائب:النواب المستبدلون يخضعون لقانون التقاعد!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف البناء عبد الاله النائلي، الاثنين، ان النواب الذين تم استبدالهم بقرار من المحكمة الاتحادية سيخضعون لقانون التقاعد، لافتاً الى ان الغاء عضويتهم واستبدالهم بشخصيات اخرى لايعني اعادة ماتسلموه من رواتب خاصة ان عضويتهم كانت صحيحة داخل البرلمان.وقال النائلي في تصريح  صحفي، ان “استبدال عضوية النواب بشخصيات اخرى يصبح نافذا من تاريخ صدور القرار من المحكمة الاتحادية، حيث يستبدل النائب وتلغى عضويته لتمنح الى شخص اخر قرر القضاء منحه عضوية البرلمان”.واضاف ان “النواب وبعد منح عضويتهم الى شخصيات اخرى، فانهم لن يحصلوا على رواتب تقاعدية الا اذا كانت لديهم خدمة 15 سنة واعمارهم تتجاوز الـ 50 عاماً وفق قانون التقاعد”.واوضح ان “النائب المستبدل لايقوم بارجاع الرواتب التي تسلمها من الدولة، لان عضويته كانت صحيحة، اضافة الى ان ماتسلمه من راتب كان بناء على مايمارسه من عمل نيابي وتمثيل للشعب العراقي في البرلمان”، مشيرا إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية لم يكن مألوفاً في الدورات السابقة، وقد يكون استبدال في داخل الكتلة الواحدة”. 

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