نائب:النواب “المستقلين الولائين” سيدعمون تشكيل الحكومة الجديدة

نائب:النواب “المستقلين الولائين” سيدعمون تشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعقد النواب المستقلون، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً لتحديد موقفهم من الحراك السياسي والعملية السياسية.وقال النائب المستقل”الولائي” ياسر وتوت في حديث صحفي، إن النواب المستقلين سيعقدون مساء اليوم اجتماعاً موسعاً لبحث آخر المستجدات والموقف النهائي من العملية السياسية”.وأضاف، أن “المعلومات الواردة الينا أكدت مضي الإطار التنسيقي بمباحثات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء”.وتابع، أن “الحديث الحالي جميعه ما هو الا رأي سياسي ومباحثات ولا يوجد قرار نهائي حيال ذلك الأمر أو نتيجة قطعية”. 

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