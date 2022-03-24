نائب:النواب المستقلين لا يتبنون أي مرشح لرئاسة الجمهورية

نائب:النواب المستقلين لا يتبنون أي مرشح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل حيدر الشمخي، الخميس، أن النواب المستقلين لا يتبنون أي مرشح لرئاسة الجمهورية من أي كتلة، مشددا على عدم وجود اتفاقيات أو صفقات مع الكتل الكبيرة.وقال الشمخي في حوار متلفز، إن “هناك مواقف شخصية ظهرت من بعض الأخوة تعبر عن وجهة نظرهم، بينما نحن كمستقلين لا نتبنى أي مرشح لرئاسة الجمهورية من أي كتلة”، مؤكداً “عدم وجود اتفاقيات أو صفقات مع الكتل الكبيرة لاختيار مرشح دون الآخر، وأن الأمر متروك لقناعات السادة النواب”.وأضاف، أن “هناك موقفاً أولياً يتجه إلى حضور جلسة البرلمان احتراماً للمدد الدستورية وتغليباً لمصلحة الشعب”.وشدد الشمخي على أن “موقف المستقلين باقٍ على منهج تفعيل الدور التشريعي والرقابي للبرلمان دون المشاركة في الحكومة”.

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