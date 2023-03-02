نائب:النواب المستقلين يرفضون قانون” سانت ليغو” الانتخابي

نائب:النواب المستقلين يرفضون قانون” سانت ليغو” الانتخابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس تجمع الفاو زاخو عامر عبد الجبار، الخميس، رفضه تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد مناقشته مجلس النواب العراقي كقراءة أولى. وقال عبد الجبار في حديث صحفي، أن “القوى الناشئة والمستقلين يرفضون رفضا قاطعا تشريع قانون الانتخابات وفق ” سانت ليغو ” وأضاف أن ” الإطار التنسيقي يمتلك العدد الكافي داخل مجلس النواب لتمرير قانون الانتخابات المعدل لسنة 2023، مشيرا الى ان المستقلين يتحركون باتجاه إبقاء الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات ليتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة. وتابع عبد الجبار أن ” الغاء الدوائر المتعددة والذهاب إلى سانت ليغو بعنوان مجالس المحافظات هو مرفوض من قبلنا”. ورجح تحالف الفتح، اجراء بعض تعديلات الفقرات بالقانون الحالي بعد التفاهمات التي ستجري مع باقي الكتل السياسية، فيما اكد ان تعديل سانت ليغو سيتم اعتماد الدائرة الواحدة في كل محافظة.

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