نائب:الوضع المالي في العراق “خطير جداً” جراء الفساد والفشل الحكومي

نائب:الوضع المالي في العراق “خطير جداً” جراء الفساد والفشل الحكومي
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، السبت، ان “هناك ازمة مالية حقيقية تمر فيها حكومة محمد شياع السوداني في الوقت الحاضر”، مبينا أن “هذه الازمة تهدد بشكل حقيقي رواتب الموظفين بسبب عوامل الفشل والفساد، وكذلك تمويل بعض المشاريع المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.وأضاف، أن “هذه الازمة دفعت الحكومة نحو سحب بعض مبالغ الامانات الضريبية، وهذه إجراءات حكومية اعتيادية، تهدف لدفع الرواتب، فإن تأخير تلك الرواتب وعدم توفيرها قد يسبب كوارث كبيرة وخطيرة منها انفجار الشارع، ولهذا الحكومة لجات لهذا الخيار”.وتابع مخيف القول، إنه “لا توجد خشية من تكرار عملية سرقة القرن عبر سحب الأموال من الامانات الضريبية”، لافتا الى أن “عملية السحب هي حكومية وتتم عبر الأطر القانونية، ومن المؤكد فإننا في مجلس النواب نتابع ونراقب ذلك من خلال الجهات المتخصصة التنفيذية والرقابية”، وقال الناني جمال كوجر عضو اللجنة المالية ،اليوم، أن “الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية 90 تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون 60 دولاراً ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط.وأضاف ان رواتب المسؤولين الخيالية ورواتب رفحاء التي لا مبرر ورواتب “الجهادين و الخمس رواتب في الشهر والفساد الكبير والفشل الإداري وتهريب المال العام لإيران وغيرها وتقديم مساعدات مالية لبعض الدول على حساب العراق وأهله من قبل السوداني أدت الى عجز مالي كبير بل خطير يتحمله السوداني واطاره الحاكم.

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