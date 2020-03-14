نائب:اليوم آخر جلسة للجنة السباعية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء

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الطاقة النيابية تطالب الحكومة بتخفيض مصاريف جولات التراخيص النفطية
الحديثي:الحكومة” تحاول”معالجة الوضع الاقتصادي المنهار
الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة بالالتزم بتوجيهاتها لمعالجة الأزمة المالية
حزب بارزاني يعلن عن اِ يقاف العمل بالإتفاق المبرم مع عبد المهدي بسبب الإنهيار الاقتصادي للبلاد
السوداني يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية لمعالجة العجز المالي
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