نائب:اليوم آخر جلسة للجنة السباعية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء

نائب:اليوم آخر جلسة للجنة السباعية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أن المقرر أن تعقد اللجنة السباعية، السبت، اجتماعها الأخير لحسم ملف اختيار رئيس الوزراء.وكشف النائب علي العبودي، أن “اللجنة السباعية ستعقد اجتماعها الأخير اليوم لحسم ملف اختيار الشخصية لشغل منصب رئيس الوزراء المكلف بديلاً عن محمد توفيق علاوي الذي فشل في تشكيل حكومته”.وأضاف أن “المشخص هو التقاطعات السياسية بين الجهات المكلفة بعملية التسمية أو ما نسميه محورية المكون الشيعي”.وبين، أن “القوى السياسية وصلت إلى قناعة عندما لم يمرر رئيس الوزراء لابدّ من الجلوس سوية لحسم الملف”.وتابع العبودي، أن “اللجنة السباعية عقدت اجتماعات عدة وأعطت المواصفات في عملية تمرير الشخصية وهناك من هو داعم ومن هو متحفظ في هذا الموضوع لكن بالمجمل أن اللجنة ستجتمع اليوم لحسم الملف بالشكل النهائي”.وأوضح، أن “الشخصية التي توصلت اليه اللجنة السباعية وتدعم تلك الشخصية أن تكون مستقلة وسياسية تفقه بالعمل السياسي ولديها تناغم مع القوى السياسية”.

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