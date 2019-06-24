نائب:اليوم التصويت على الوزارات الباقية

نائب:اليوم التصويت على الوزارات الباقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الاثنين، حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى البرلمان لتقديم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية، مشيرا الى الكتل السياسية وجهت نوابها بالتصويت على المرشحين حسب القناعة.وقال عليوي في تصريح  صحفي، إن “رئاسة البرلمان أجلت الجلسة إلى نصف ساعة بسبب انشغال اللجان النيابية بالاجتماعات الفرعية الخاصة بالقوانين المهمة”.وأضاف أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يحضر جلسة البرلمان هذا اليوم واكتفى بارسال رسالة إلى هيئة رئاسة البرلمان والكتل السياسية بشأن المرشحين الأربعة”.وأوضح عليوي أن “الكتل السياسية وجهت نوابها بالتصويت بحسب القناعة الشخصية على المرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والتربية والعدل دون اتفاق سياسي واضح”، مشيرا إلى ان “الاسماء ستقدم على دفعة واحدة ولا يمكن التصويت على جزء  وإلغاء الجزء الاخر”.

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