نائب:امريكا تمنع العراق من شراء السلاح الروسي

نائب:امريكا تمنع العراق من شراء السلاح الروسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف سائرون، محمد الزجراوي، الثلاثاء، إن العراق لا يستطيع التعامل مع روسيا في ملف تنويع توريد السلاح بسبب الضغوطات الامريكية.وقال الزجراوي في حديث صحفي، إن “قضية تنويع موارد الاسلحة للعراق مهمة جداً، فضلا عن وجود دعم برلماني وسياسي لهذه الخطوة”.واضاف أنه “العراق لم يتحرك لغاية الان ليتباحث مع روسيا من أجل تنويع سلاحه بسبب الضغوطات والتهديدات التي تمارسها الولايات المتحدة على الحكومة العراقية بشأن ذلك”، مبينا أن “امريكا تريد ابقاء ملف التسليح بيدها حصرا، حتى يبقى العراق ضعيفا”.وفي وقت سابق، نشر موقع “نيوز ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لمستشار الأمن الوطني العراقي سابقا ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مشيراً الى ان الزيارة شهدت تباحثاً مع الجانب الروسي ايضاً في ملف التسليح.

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