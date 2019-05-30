نائب:انتحار سياسي مبكر للحلبوسي

نائب:انتحار سياسي مبكر للحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار علي البديري, الخميس, موافقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على إدراج مناقشة المادة 140 ضمن فقرات جدول اعمال الجلسات المقبلة بأنه “لعب بالنار وانتحار مبكر”، مؤكدا أن موضوع المادة 140 يجب ان تطبخ خارجا ويتم الاتفاق عليها وبعد ذلك من الممكن طرحها على البرلمان .وقال البديري في تصريح  صحفي، إن “منح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لنواب التحالف الكردستاني الضوء الاخضر بإدراج المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها ضمن اعمال الجلسات المقبلة أمر في غاية الخطورة وهو بمثابة لعب بالنار وانتحار سياسي مبكر للحلبوسي”.واضاف ان “عرض الموضوع في الوقت الحاضر سيثير مشاكل كبيرة وانشقاقات كما حدث عندما طرح البارزاني الاستفتاء وكذلك ستكون له انعكاسات كبيرة وخطيرة على المستويين الداخلي والخارجي”, مؤكدا ان “موضوع المادة 140 يجب ان تطبخ خارج قبة البرلمان ويتم الاتفاق عليها وبعد ذلك من الممكن طرحها للنقاش داخل مجلس النواب”.وكان النائب عن التحالف الكردستاني بيستون زنكة اكد في تصريح صحافي، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعهد بادراج المادة 140 من الدستور ضمن جدول اعمال جلسات المجلس وتفعيلها. 

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