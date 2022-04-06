نائب:انتخاب رئاسة اللجان البرلمانية بعد تشكيل الحكومة

نائب:انتخاب رئاسة اللجان البرلمانية بعد تشكيل الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الاربعاء، عن موعد انتخاب رئاسة اللجان البرلمانية.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان “انتخاب رئاسة اللجان البرلمانية سيكون ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الكابينة الوزارية ، حتى رئاسة كل لجنة تكون عكس كتلة الوزير “.وأوضح، ان “اختيار رئاسة اللجان البرلمانية يحتاج الى اتفاق وتوافق بين الاطراف السياسية ولهذا غير ممكن حسمها حاليا في ظل الانسداد السياسي ، وحاليا رئيس أي لجنة يكون هو الأكبر سنًا بشكل مؤقت “.

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