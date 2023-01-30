نائب:انتهاكات دستورية في اختيار اعضاء اللجان النيابية

نائب:انتهاكات دستورية في اختيار اعضاء اللجان النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشر عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الاثنين، انتهاكات دستورية في اختيار اعضاء اللجان النيابية.وقال خشان، في تدوينة له عبر فيسبوك،  إن “انتهاكات دستورية جسيمة ترتكب في مجلس النواب، من اعلى سلطة تشريعية ورقابية”، مشيرا الى أنه “تم استبعاد النائب دريد جميل، أحد نواب المكون المسيحي من لجنة النزاهة النيابية رغم تصويت المجلس على عضويته، انتهاك سافر للدستور، وتجاوز لإرادة مجلس النواب، وترجيح للقرارات الفردية على القرارات التي يتخذها المجلس بالتصويت”.واضاف، أن “سكوت النواب عن هذه المخالفة انحناء وتنازل عن صلاحياتهم وتكريس للدكتاتورية”.ويوم امس، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عقيل الفتلاوي، أن بعض اللجان النيابية تم اختيار رئاساتها من خلال آلية “التوافق” وبفرض من الكتل السياسية.

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