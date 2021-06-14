آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:ترحيل القوانين إلى الدورة القادمة لإنشغال النواب بالحملات الانتخابية
نائب:انسحاب أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات جراء الضغط والمال السياسي
محافظ ذي قار:توقيع عقد لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
برلمان كردستان:107 مليار دينار شهريا تدخل خزينة الإقليم من أصل 300 مليار عن إيرادات المنافذ
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
محافظ ذي قار:توقيع عقد لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي
برلمان كردستان:107 مليار دينار شهريا تدخل خزينة الإقليم من أصل 300 مليار عن إيرادات المنافذ
نائب:هيئة الإعلام والإتصالات تغض النظر عن دفع ترليون دينار للدولة من قبل شركات الهاتف النقال
الاقتصاد النيابية: ورقة الكاظمي “البيضاء”حبر على الورق
المالية النيابية:أكثر من 100 مليار دولار اجمالي ديون العراق التي ستهلك اقتصاد البلد
-
- رياضية
- تحقيقات
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
-
- متابعات خاصة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN