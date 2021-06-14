نائب:انسحاب أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات جراء الضغط والمال السياسي

نائب:انسحاب أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات جراء الضغط والمال السياسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق -عزت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , ان انسحاب اعداد كبيرة من المرشحين الذين تقدموا للترشح بشكل شخصي او تحت قوائم سياسة يعود الى الضغط والمال السياسي لبقية الكتل والأحزاب , مرجحة ان الأيام المقبلة ستشهد انسحاب العديد من المرشحين لاعتقادهم بانهم لن يتمكنوا من المنافسة.وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” البيانات التي تصدرها مفوضية الانتخابات بين فينة وأخرى بانسحاب اعداد من المرشحين للانتخابات المقبلة يؤكد لنا بان السبب الحقيقي هو الضغط السياسي لبعض القوى والجهات السياسية وكذلك المال السياسي الكبير الذي تتمتع به تلك الجهات ” .وأضافت ان ” المنسحبين جلهم من الشخصيات المستقلة التي لاتمتلك المال الكافي لتغطية دعايتهم الانتخابية وادراكهم القاطع بان لن يتمكنوا من مجاراة تلك القوى المالكة للمال السياسي والضغوط التي يمارسونها على اغلب المرشحيين المستقليين والقوائم الفتية التي تفتقر للتجربة الانتخابية”.ورجحت جودت بأن “الأيام المقبلة ستشهد انسحاب العديد من المرشحين لاعتقادهم بانهم لن يتمكنوا من المنافسة” . 

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