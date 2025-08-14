نائب:انعدام التوافق السياسي وراء موت البرلمان الحالي

آخر تحديث:
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تستعد لفرض عقوبات على إيران بشأن ملفها النووي
إدارة ترامب تسعى لتنفيذ منظومة دفاع صاروخي من أربع طبقات
مخزية وفاضحة ومروعة..إدانات دولية ضد إسرائيل لجرائمها في غزة
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم التضييق على عمل المنظمات الإنسانية في فلسطين
أوروبا:لا يمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا بدون حضورها
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
نائب إطاري:الإمام الغائب “زعلان”على زعماء الإطار لعدم إقرار قانون الحشد الإيراني
تركيا تهدد العراق مائياً وأبن عم السوداني يسعى لرفع صادراتها إلى 30 مليار دولار سنوياً!
أمريكا:نرفض جعل العراق محافظة إيرانية من قبل الولائي محمد السوداني
العراق يؤكد للعالم بأنه تابعاَ لإيران والخط الدفاعي الأول عنها
لاريجاني يشكر شيعة العراق على غسل أقدام الزوار الإيرانيين ومسح أحذيتهم
