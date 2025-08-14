نائب:انعدام التوافق السياسي وراء موت البرلمان الحالي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح النائب الاطاري حسين البطاط، الخميس، أسباب عرقلة عدم انعقاد جلسات البرلمان في الاونة الاخيرة، لافتا الى ان بعض الجلسات تخلو من القوانين الجدلية ولكنها تعرقلة ولا تعقد بالشكل الطبيعي.وقال البطاط في تصريح  صحفي، ان “بعض جلسات البرلمان تم اعاقتها بشكل متعمد من اجل ضمان عدم تمرير القوانين المدرجة على جدول اعمالها، وهناك جلسات لاتحتوي على اي قوانين جدلية ورغم ذلك اعيقت ولم تستمر في الانعقاد”.واضاف ان “بعض القوانين تعتبر جدلية وتحتاج الى توافق بين مختلف الاطراف السياسية قبل المضي في طرحها داخل البرلمان من اجل قراءتها وتشريعها”.وبين ان “ماشهدته الجلسة الاخيرة للبرلمان لم يكن بسبب وجود قوانين جدلية او تحتاج الى توافق سياسي من اجل تمريرها، بل جدول اعمال طبيعي خالي من القوانين الجدلية، الا ان تغيب النواب حال دون تشريع القوانين”.

