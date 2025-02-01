نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025

نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، السبت، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى “انقسام نيابي كبير”.وقال الشرماني، في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة”.وبين، أن “طرح هذا التعديل للتصويت خلال يوم غد الاحد، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز”.ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم غد الاحد، على تعديل قانون الموازنة المالية.

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