نائبان يطالبان العبادي بالتحقيق في الاختطاف الجماعي لشيوخ “الجبور”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائبان عبد الكريم عبطان وحامد المطلك، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الى فتح تحقيق عاجل بحادثة اختطاف جماعي لمشايخ من قبيلة الجبور بمحافظة بابل، فيما كشفا عن المتورطون بالجريمة.وقال عبد الكريم عبطان في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب حامد المطلك، عقده بمبنى البرلمان ، إنه “مرة اخرى تعود العصابات المسلحة والقوى المنفلتة والخارجة عن القانون والتي تحمل السلاح بعيدا عن سلطة الدولة لتعيث في الارض فسادا فما عاد قانون يلجمها ولاعرف يردعها ولادين يمنعها من ممارسة سياسة الاعتقال العشوائي”، مبينا انه “بعد ان وضعت الحرب اوزارها وانتهى الوجود الداعشي على ارض الرافدين وزال خطر التفتت والتقسيم ووادت الفتنة الطائفية المقيتة جاءت فاجعة الخطف على الهوية الذي تمارسه قوى لاهوية معروفة لها ولاجهة تتبناها ولا اوامر قضائية بحوزتها ولاجهة حكومية ترافقها”.واضاف عبطان، ان “فاجعة الخطف الجماعي لمشايخ من قبيلة جبور بعد انتهاءهم من تادية مراسيم تعزية احد شيوخ القبيلة في محافظة بابل في الرابع من الشهر الجاري جاءت لتقصم ظهر الاوضاع في هذه المحافظة ولتهدم بنيان نسعى لتدعيم ركائزه واساسياته بعد العاصفة التي ضربت المجتمع العراقي”، لافتا الى انه “بدل ان تحل قضية الاف المخطوفين في الرزازة والصقلاوية والدور وجرف الصخر ومناطق اخرى جاءت هذه الجريمة لتزيد الطين بلة”.وطالب عبطان رئيس مجلس الوزراء “بفتح تحقيق عاجل وسريع في عملية الخطف الجماعي كونه المؤتمن على ارواح العراقيين”، داعيا وزير الداخلية “بالتقصي عن مصير المخطوفين كونه المسؤول الاول عن كافة الاجهزة الامنية في العراق”.ودعا ايضا الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الكبرى والجامعة العربية والمنظمات الحقوقية والانسانية “للقيام بدورهم الاخلاقي والانساني ازاء مايجري من انفلات في بعض المناطق”، مشددا على ان “ممارسة هذه الاعمال خارج اطار الدولة تهدد بحدوث كوارث تضر بالسلم والامن المجتمعي في وقت نحن احوج ما نكون الى استقرار الاوضاع”.