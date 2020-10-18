نائب:بالإمكان حل مشکلة آلیة ترشیح القضاة البدلاء للمحکمة الاتحادية

نائب:بالإمكان حل مشکلة آلیة ترشیح القضاة البدلاء للمحکمة الاتحادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن نائب رئیس لجنة التعدیلات الدستوریة ورئیس کتلة التغییر في مجلس النواب يوسف محمد، الاحد، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 النافذ يمكنه حل مشكلة النصاب القانوني فيها.وقال محمد في بيان ، ان “مجلس النواب يمكنه حل مشكلة النصاب في المحكمة الاتحادية، بتعديل قانونها وحل مشکلة آلیة ترشیح القضاة البدلاء للمحکمة لاستكمال النصاب القانوني فيها والذي يسمح لها بالقيام بكل اعمالها على اتم وجه”.واضاف ان “انشاء محكمة اتحادية باعضاء جدد يحلون بديلاً عن ماموجود حالياً، کما یطالبە بعض القوی السیاسیة، یتطلب تشريع قانون جديد لها حسب ماهو منصوص علیە في الفقرة ثانيا من المادة 92 من الدستور، والذي يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب”.

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