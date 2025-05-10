نائب:بتوجيه خامنئي مكونات الإطار ستدخل الانتخابات بعدة قوائم ثم العودة لخيمة الإطار

نائب:بتوجيه خامنئي مكونات الإطار ستدخل الانتخابات بعدة قوائم ثم العودة لخيمة الإطار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عامر الفايز، السبت، أن ملامح التحالفات السياسية لانتخابات 11 تشرين الثاني 2025 ستتضح بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة القادمة.وقال الفايز في تصريح  صحفي، إن “الحراك السياسي بين القوى والتيارات يجري على قدم وساق، بهدف بلورة خريطة التحالفات استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقرر في 11 تشرين الثاني 2025″، مشيرا إلى أن “الأسابيع المقبلة ستعطي صورة أوضح لطبيعة تلك التحالفات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات”.وأضاف الفايز، أن “قوى الإطار التنسيقي بشكل عام ستخوض الانتخابات حسب توجيه خامنئي عبر عدة قوائم في المحافظات، إلا أن تحالفها في بعض المناطق لا يزال ممكنا، ولكن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى قيادات تلك القوى””.وتابع، أن “قوى الإطار ستعقد اجتماعات جديدة بعد الانتخابات لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أن “الانتخابات المقبلة تعتبر مهمة جدا، كونها تمثل بداية مرحلة جديدة لدورة نيابية، سيتم خلالها تشكيل الحكومة الجديدة التي ستدير البلاد لمدة أربع سنوات”.ولفت الى ان “الظروف الأمنية مهيأة بشكل جيد لهذا الاستحقاق، مما سيسهم في زيادة نسبة المشاركة الشعبية واختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل”.يُذكر أن انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 تمثل محطة مفصلية للعديد من القوى السياسية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة حاليا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *