نائب”بدري”:إيران أكثر دول العالم “ديمقراطية”!

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بيّن النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري،الثلاثاء، ان بعض الاعلام العربي يتناول موضوع التظاهرات في ايران على انه “ربيع”، مشيرا الى ايران هي البلد الاكثر ديمقراطية في العالم.وقال الحيدري في تصريح صحفي له اليوم، ان “حق المطالبة والتظاهر مكفول لكل المجتمعات شرط الا تتم خلاله اعمال شغب واعتداء على مؤسسات الدولة والمال العام”، مشيرا الى ان “كل بلدان العالم تشهد تظاهرات ولأسباب مختلفة لكن الاعلام يتعامل مع بعض التظاهرات بانتقائية، فبعض وسائل الاعلام العربية وصفت التظاهرات في ايران على انه (ربيع)”.واضاف، ان “حكومة ايران ديمقراطية اكثر من كل دول العالم، وتراعي مبادئ حقوق الانسان ومطالب الشعب وحقوقه”، مبينا ان “ايران ستستمع الى مطالب المتظاهرين وستعمل على معالجة مطالبهم وتنفيذ ما يتطلب تنفيذه”.