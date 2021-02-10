نائب:برلمان الحلبوسي لايحترم مطالب الشعب وحكومة الكاظمي أسوأ حكومة عرفها التأريخ

نائب:برلمان الحلبوسي لايحترم مطالب الشعب وحكومة الكاظمي أسوأ حكومة عرفها التأريخ
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب المستقل باسم خزعل، ان البرلمان تمكن من تأجيل مطالب الشعب الى وقت غير معلوم، لافتا الى ان الكثير من المطالب تم تسويفها ولا يوجد شي حقيقي على ارض الواقع لتنفيذها.وقال خزعل في حديث صحفي، ان “البرلمان قادر ومتمكن من اللعب على مشاعر الناس ومطالبهم، كما فعلها عند الاخذ بمطالبهم كالتعديلات الدستورية واجراء الانتخابات المبكرة، في حين لايوجد شيء حقيقي على ارض الواقع”.واضاف ان “مطالب المتظاهرين والعراقيين بشكل عام تم تأجيلها بشكل مفتوح من دون تحديد موعد معين لتنفيذها، حيث ان الحديث عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور ماهو الا كذب”.وبين ان “ العراق يعيش مع اسوء حكومة في تأريخه، ولايوجد تنفيذ لمطالب الشعب، بل حدث العكس، فضلا عن ان الانتخابات لن تجري كما هو مخطط لها وان اجريت فأنها ستكون فاقدة لصفة المبكرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *