نائب:بعزيمة الحلبوسي سيقر قانون طرد القوات الأمريكية من العراق

نائب:بعزيمة الحلبوسي سيقر قانون طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي، الخميس، أن مجلس النواب سيشرع خلال الفصل التشريعي الثاني بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد، مشيرا إلى انه لا يوجد أي مسوغ قانوني لتواجد تلك القوات داخل البلاد.وقال الزاملي في تصريح صحفي له اليوم، إن “الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيشهد المضي بتشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية بعزيمة واصرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كون تواجدها غير شرعي”، مؤكدا “عدم وجود أي مسوغ قانوني لتواجد تلك القوات داخل البلاد”.وأضاف الزاملي، أن “غالبية أعضاء مجلس النواب مع توجه الحلبوسي في إخراج تلك القوات وليس هناك أي ضغط يمارس على المجلس لإبقاء تلك القوات”.وكان النائب عن تحالف الإصلاح جمال فاخر أكد في تصريح سابق ، أن مسودة إخراج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من البلاد سيتم عرضها للتصويت  بتوجيه من رئيس  البرلمان محمد الحلبوسي داخل مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل. 

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