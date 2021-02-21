نائب:بعض الكتل السياسية تسعى للعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة

نائب:بعض الكتل السياسية تسعى للعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي البديري، اليوم الأحد، عن محاولة بعض الكتل السياسية تعديل النظام الانتخابي والعودة للدائرة الواحدة.وقال البديري في حديث صحفي، إن “بعض الكتل السياسية المعارضة للنظام الانتخابي المتعدد الدوائر في كل محافظة، موقفها ثابت ولم يتغير وتحاول تعديل النظام والعودة للدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى المحافظة”.وأضاف إنه “مثل ما هناك كتل سياسية معارضة لنظام الدوائر المتعددة، توجد ايضا كتل سياسية مؤيدة للنظام الانتخابي واجراء انتخابات مجلس النواب وفق ما صوت عليه بالبرلمان”.

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