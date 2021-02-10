نائب:بغض النظر عن تصريحات مسرور سنحقق العدالة والشعب الكردي يستحق الحياة الكريمة

نائب:بغض النظر عن تصريحات مسرور سنحقق العدالة والشعب الكردي يستحق الحياة الكريمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-أكد القيادي في تحالف الفتح، محمد البلداوي، اليوم الأربعاء (10 شباط 2021)، أن مجلس النواب سيتعامل بمسطرة واحدة مع كل المحافظات العراقية دون تمييز، فيما أشار إلى أن ما يخصص لإقليم كردستان في الموازنة سيكون مشابهاً لما هو مخصص لمحافظة البصرة.وقال البلداوي في حديث صحفي، بشأن تصريحات بارزاني الأخيرة: “بغض النظر عن تصريحات البارزاني وبقية الزعامات السياسية الأخرى، نريد تحقيق العدالة، فشعبنا الكردي يستحق حياة كريمة كما يستحقها أبناء البصرة وبقية المحافظات العراقية الأخرى، ولا يمكن أن نفاضل أو نغبن حقوق أي من المكونات في الموازنة العامة”.وتابع: “سنعمل على تحقيق العدالة بغض النظر عن التصريحات والتصعيد السياسي والمشاحنات التي لسنا طرفاً بها، ولا نريدها وسنعمل على حفظ حقوق كل ابناء العراق من شماله الى جنوبه، وسندافع عنها من خلال توزيع عادل للثروات، ولا يمكن التضحية بحقوق شعبنا في الشمال والجنوب وبقية المناطق من أجل مصلحة أفراد أو مكونات او فئات”.وأضاف: “سنتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع، ما يكون للبصرة سيكون لكردستان وبقية مناطق البلاد، وكل يأخذ استحقاقه، والحقوق محفوظة للجميع، ولا يمكن المفاضلة بين المحافظات”.وبيّن، أن “السماح بتصدير محافظة للنفط سيدفع محافظات أخرى للمطالبة بذات الخيار، وهذا أمر لا يمكن القبول به”، مشيراً إلى أن “الثروة حق لكل ابناء الشعب العراقي ويجب ان يتقاسمها بين الجميع بعدالة وإنصاف”.وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، أن الإقليم سيعمل بكل الوسائل في حال حاولت بغداد فرض إرادتها على أربيل.وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي،  إن “حكومة الإقليم ما تزال تتاقش مع بغداد ملفي الموازنة وتسليم النفط”.وأضاف، أنه “في حال حاولت بغداد فرض ارادتها على كردستان، سيعمل الإقليم بكل الوسائل على ضمان ما يحتاجه كردستان”.وتابع بارزاني قائلاً: “سنعمل في كل الاتجاهات، مع الحكومة والبرلمان، من أجل عدم التوصل إلى طريق مسدود”، مبينا أن “عدم توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق سيؤدي لتضرر جميع العراق”.وخلال المؤتمر، ذكر بارزاني، أن “بعض القوى السياسية في بغداد تتصارع مع بعضها لجذب الأصوات من الشارع العراقي قبل انتخابات مجلس النواب الاتحادي المقبلة”.ودعا بارزاني، “الكتل الكردستانية إلى توحيد موقفها في بغداد بما يخص ملف الموازنة الاتحادية”.وشدد بارزاني على أن “تسليم جميع النفط للحكومة الاتحادية مطلب غير دستوري”، مضيفاً: “نرفض تسليم كامل النفط لحكومة المركز، لأن لدى الإقليم التزامات”.وأشار إلى أن “الأطراف السياسية العراقية تتصارع مع بعضها لجذب أصوات الشارع قبل الانتخابات”، داعياً “الأطراف الكردستانية إلى توحيد موقفها في ملف الموازنة”.وأوضح بارزاني، أن الإقليم “طلب أن تكون الموازنة شفافة ووفق مواد الدستور العراقي”، مشيراً إلى أن “كردستان تدعم وتؤيد الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها مع الحكومة الاتحادية”.

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