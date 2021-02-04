نائب:بقاء الكاظمي خطراً على مستقبل العراق

نائب:بقاء الكاظمي خطراً على مستقبل العراق
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكد نائب عن البصرة فالح الخزعلي، الخميس ، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أثبتت فشلها وعدم قدرتها على حماية إدارة الدولة العراقية.وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن “بقاء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فترة أطول سيؤدي الى المزيد من الفشل في إدارة الدولة”.وأضاف أن “هناك مؤاخذات كثيرة حول أداء الحكومة الحالية التي شابها الفساد والاخفاق والفشل”، مشيرا إلى أن “عدم جدية القوى باجراء أنتخابات مبكرة دليل على كذب القوى السياسية وتأييدهم للتمديد لحكومة الكاظمي”.وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية عبد الامير التعيبان اتهم في تصريح سابق  حكومة مصطفى الكاظمي بالفشل في إدارة ملفي الأمن والاقتصاد. 

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