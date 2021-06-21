نائب:بنوك الصدر والحكيم والمالكي وحمودي المستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار

نائب:بنوك الصدر والحكيم والمالكي وحمودي المستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الاثنين، ان كتلا مستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار بالاسواق المحلية وقفت عائقا امام استجواب وزير المالية داخل البرلمان.وقالت الحامدي ان “الحكومة لديها تقصير بشكل كبير ازاء السياسة المالية وفشلت في تحقيق طفرة اقتصادية بالبلد، اضافة الى ان هناك تقصير من البرلمان بشأن استجواب وزير المالية عن مافعله واخفاقة بالتنمية الاقتصادية واغراق البلد بالديون وارتفاع الاسعار”.واضافت ان “بنوك  مقتدى الصدر  وعمار الحكيم  ونوري المالكي وهمام حمودي المستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية وكانت عائقا امام استجواب وزير المالية داخل مجلس النواب”.وأشارت الحامدي الى ان “الشعب مازال يعاني بسبب ارتفاع الاسعار، وهو مايحتم على الحكومة اتخاذ اجراءات كفيلة بتخفيض الاسعار وتصحيح السياسة المالية”.يذكر ان للتيار الصدري وتيار الحكمة وحزب الدعوة  والمجلس الاعلى مصارف هي المستفيدة الاولى من نافذة بيع العملة اذ يدخلها ما لايقل عن 400 مليون دولار شهريا ويتم تهريبها خارج العراق بطرق قانونية ملتوية من ضمنها استيراد بضائع من إيران وغيرها عبر مكاتبهم الاقتصادية.

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