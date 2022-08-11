نائبة:ضغوطات داخلية وخارجية لبقاء الكاظمي

نائبة:ضغوطات داخلية وخارجية لبقاء الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية الواجهة السياسية لميليشيا العصائب سهيلة السلطاني،  الخميس ، عن وجود ضغوطات تتحرك صوب بقاء الكاظمي بمنصبه سنة أخرى، فيما دعت الكاظمي للتخلي عن طموحاته بالبقاء في منصبه.وقالت السلطاني في تصريح  صحفي، إن “هناك ضغوطات تمارس من هنا وهناك تتجه صوب بقاء الكاظمي فترة أطول في الحكومة”.وأضافت أن “الاطار التنسيقي يرفض رفضا قاطعا الابقاء على الكاظمي في منصبه”، مشيرا الى أن “الاطار بادر في كثير من المناسبات ومازال من اجل وحدة البيت الشيعي”.ولفتت السلطاني إلى أن “الكاظمي يسعى بأي شكل من الأشكال البقاء في منصبه ولو لسنة واحدة”.وكان النائب السابق رسول راضي أكد في تصريح سابق، أن الكاظمي قد حصل على الضوء الأخضر من اجل الاستمرار والبقاء في المنصب ، لافتا إلى أن ما فعله الكاظمي من فتح الخضراء والسماح بكل الأحداث التي حصلت مؤخرا ماهو الا محاولة للبقاء في السلطة.

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