نائبة تحذر من تكريس المحاصصة والمناطقية بالانتخابات المقبلة

نائبة تحذر من تكريس المحاصصة والمناطقية بالانتخابات المقبلة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت النائبة المستقلة ندى شاكر، من تكريس المحاصصة والمناطقية بالانتخابات المقبلة وفقا لاليات تحديد الدوائر الانتخابية والاحصائيات السكانية التي سيتم اعتمادها، لافتة الى ان من الخطأ الاعتماد على احصائيات سكانية غير دقيقة وغير ناتجة عن التعداد السكاني.وقالت شاكر في حديث صحفي، ان “البلد يعاني من عدم وجود اي تخطيط وخاصة مايتعلق بالاحصائيات السكانية، حيث اجري اخر تعداد للسكان عام 1997 وبالتالي فأن هناك مشكلة كبيرة في احتساب الدوائر الانتخابية”.واضافت ان “عدم الاعتماد على احصائيات السكان الدقيقة وتقسيم الدوائر الانتخابية بارقام متفاوته سيخلق محاصصة كبيرة اضافة للمناطقية والطائفية عند اجراء الانتخابات”.وبينت ان “الوضع الراهن سيزيد التقسيم داخل العراق، وهو ماتسعى اليه بعض الدول وتخطط له، في وقت تتحرك فيه الكتل السياسية لضمان مصالحها وزيادة عدد مقاعدها في البرلمان، وبالتالي فأن مايحصل لن يصب في صالح المواطن المتظاهر المطالب بالحقوق والتغيير”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *