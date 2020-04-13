نائبة تطالب بسجن الحلبوسي

نائبة تطالب بسجن الحلبوسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت النائبة الفائزة نجاة الطائي، الاثنين، القضاء العراقي بالتحرك الفوري والعاجل لسجن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي  بتهمة مخالفة القوانين النافذة والدستور.وقالت الطائي في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يماطل في تنفيذ وتطبيق فقرات الدستور وكذلك يتجاوز القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية بشكل متعمد”.وأضافت، أن “هذه التصرفات تعد اجراما واضحا وتمردا متعمد على القانون”، مؤكدة أن “الحلبوسي قدم المصلحة السياسية والحزبية والفئوية في تعامله كرئيس للبرلمان على المصلحة الوطنية “.واشارت الطائي الى أن “التجاوز على الدستور والتحايل على تنفيذ عقوبته السجن بسبب عدم تنفيذه لقرارات المحكمة الاتحادية وتعطيل البرلمان لأسباب غير معلومة”. 

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