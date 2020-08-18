نائبة تنتقد الصمت الحكومي تجاه الانتهاكات التركية

نائبة تنتقد الصمت الحكومي تجاه الانتهاكات التركية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري، الثلاثاء ، صمت الحكومة العراقية ازاء التصريحات التركية المستفزة تجاه العراق، محذرة من أطماع تركية بضم أراضي عراقية.وقالت الجبوري في تصريح صحفي، الأطماع التركية لن تتوقف عند القصف، بل وصل بها الامر المطالبة بضم مناطق عراقية إلى تركيا”، مؤكدة أن “أنقرة تطالب علنا بمناطق عراقية وضمها إلى تركيا”.وأضافت، “أننا نستغرب صمت الحكومة العراقية ازاء هكذا تصريحات تركية استفزازية تطالب علنا بضم مناطق عراقية إلى تركيا”.وأوضحت الجبوري، أن “تركيا تستغل الاوضاع الراهنة التي يمر بها العراق وحالة الضعف والوهن التي تضرب الخارجية العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا لتحقيق اطماعها داخل العراق”.

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