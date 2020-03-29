نائبة فائزة تطالب القضاء بمحاسبة الحلبوسي

نائبة فائزة تطالب القضاء بمحاسبة الحلبوسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت النائبة الفائزة نوران عبد الأمير، السبت، القضاء العراقي بـ “معاقبة” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بسبب مواقفه من عدم عرض الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب الفائزين، متهمة رئيس السلطة التشريعية بمنح رواتب لنواب فضائيين بعلم القضاء ومجلس النواب.وقالت عبد الأمير، في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يمتثل الى قرارات السلطة القضائية منذ مجيئه الى المنصب “، مؤكدة أن “الحلبوسي في واد، والقضاء العراقي في وادِ اخر “.وأضافت، أن “المادة 52 اولا من الدستور العراقي تنص على عرض الطعون بصحة عضوية النواب خلال مدة اقصاها ٣٠ يوماً، ويبدو ان رئيس البرلمان تحايل على الدستور مبررا عدم اكتمال النصاب في حضور جلسات المجلس”.وأشارت عبد الأمير الى أن “رئيس البرلمان مستمر بمنح رواتب وامتيازات لعدد من النواب الفضائيين نواب بعلم السلطة التشريعية والقضائية”، مطالبة القضاء بـ “تنفيذ اقصى العقوبات القانونية بحق رئيس البرلمان كونه لن ينفذ بنود الدستور”.وفي وقت سابق، أعلنت النائبة الفائزة نجاة الطائي، رفع دعوى قضائية بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لامتناعه عن تقديم عرض الطعون امام المجلس.

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