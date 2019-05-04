نائب:تأجيل التصويت على حل مجلس محافظة نينوى ابتزاز سياسي

بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، السبت، تأجيل التصويت على حل مجلس نينوى محاولة للابتزاز.وقال الجربا قي موتمر صحفي ، إن، “مجلس النواب كان من المفترض ان يصوت على حل مجلس محافظة نينوى ولكنه بدأ يأخذ اطار الابتزاز السياسي والمادي”.وبين أن “فقرة حل مجلس محافظة نينوى اُجلت الى جلسات مقبلة”، داعياً الى، “عدم الاستمرار باللعب على اهالي نينوى”.واشار إلى أن، “تأجيل التصويت اصبح ابتزاز سياسي، وان لم يتم تجميد عمل مجلس المحافظة سنقوم بذكر الشخصيات السياسية التي تحاول المتاجرة بهذا الملف والابتزاز السياسي”.ويستعد البرلمان للتصويت على حل مجلس محافظة نينوى، في خطوة عدت “محاولة للضغط على المجلس، لتمرير مرشح معين لمنصب المحافظ”، وكان نواب محافظة نينوى، قد دعوا الاربعاء (1 ايار 2019)، إلى التصويت على قرار مجلس النواب العراقي الخاص بحل مجلس المحافظة.