نائب:تأجيل تسمية مرشح وزارة التربية إلى الفصل التشريعي المقبل

نائب:تأجيل تسمية مرشح وزارة التربية إلى الفصل التشريعي المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب هوشيار قرداغ، الثلاثاء، عن تأجيل اختيار مرشح لوزارة التربية الى الفصل التشريعي المقبل.وقال قرداغ، في بيان ، إن “التوافقات السياسية منعت خلال المدة الماضية من اختيار وزير مناسب للتربية، فضلاً عن الرفض المتكرر لمرشحي احد الاحزاب، سعياً منها لانتزاع الحصة من هذا الحزب وتحويلها الى اخر، ليكون الواقع السياسي بديلاً عن مصلحة البلد في فرض الارادة على جميع الوزارات”.وأضاف، أن “من المؤمل حسم اختيار مرشح لوزارة التربية خلال الجلسات البرلمانية المتبقية من الفصل التشريعي الحالي بعد تمديده”، مؤكداً أن “الكتل السياسية ان لم تنجح في ذلك فسيؤجل على الفصل التشريعي المقبل بالتزامن مع اختيار مرشحي الدرجات الخاصة”.ووصف قرداغ، التأجيل المتكرر في اختيار مرشح مناسب لوزارة التربية بالـ”كارثة”، ملمحاً إلى أن “ترك الوزارة على هذا الحال التي هي عليه الان يعرقل الكثير من الخطط التي يمكن ان توضع من قبل الوزير للنهوض بواقع التلاميذ والطلبة والاساتذة والمدارس والمناهج وغيرها”.

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