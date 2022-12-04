نائب:تأخير إقرار الموازنة بسبب عدم التزام الإقليم بالمطالب الاتحادية

نائب:تأخير إقرار الموازنة بسبب عدم التزام الإقليم بالمطالب الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب ناظم الشبلي، الاحد، عن تشكيل لجان عالية المستوى بين الإقليم والمركز لحسم الخلافات العالقة بشأن قانون الموازنة، مشيرا الى انه في حال عدم إيجاد اتفاق خلال الأسبوع الجاري فسيتم تأجيل  ارسال الموازنة الى الفصل التشريعي الثاني. وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “ملف النفط والعلاقة بين الإقليم والمركز يمثل العقبة الرئيسية في انجاز الحكومة للموازنة المقبلة”، مبينا ان “موازنة العام المقبل ستتلائم مع البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني “. وأضاف ان “بين الإقليم والمركز ملفات عديدة فيما يتعلق بالموازنة، الا ان ابرزها ملف النفط  الحاضر في كل موازنة وبالتالي فقد تم تشكيل لجان عالية المستوى لحسم الملفات العالقة بين المركز والاقليم المتعلقة بالموزانة “. وأشار الشبلي الى ان ” الفصل التشريعي سينتهي نهاية الأسبوع الجاري وفي حال ارسال الموازنة سيتمر البرلمان بجلساته حتى إقرار الموازنة وبعكسه سيؤجل ارسال الموازنة الى الفصل التشريعي المقبل”.

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