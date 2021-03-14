نائب:تأخير اللقاحات أمر غير مقبول والتيار الصدري يتحمل مسؤولية موت العراقيين جراء الفيروس

نائب:تأخير اللقاحات أمر غير مقبول والتيار الصدري يتحمل مسؤولية موت العراقيين جراء الفيروس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب منصور البعيجي، اليوم الأحد، الأداء الحكومي بعدم توفير لقاح كورونا لأبناء الشعب العراقي إلى الآن، مبينا أن، تأخير اللقاح أمر غير مقبول خصوصا وأن فايروس كورونا تفشى بالبلد حسب تصريحات وزارة الصحة.وأوضح البعيجي في بيان ، أن “الإجراءات التي تقوم بها الحكومة غير مجدية وأن الحظر الجزئي للتجوال قد ضر شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي ولا فائدة تذكر من الحظر وكان الاجدر بالحكومة تو فير اللقاح لأبناء الشعب أفضل من قطع ارزاقهم”.وأضاف، أننا “سمعنا عن لقاح كورونا بالإعلام والتصريحات الرنانة فقط ولم يصل اللقاح إلى البلد عدا 50 الف جرعة التي تم إرسالها من الصين كهدية لأبناء الشعب العراقي، متسائلا، أين اللقاح واين تعاقداتكم عليه التي صدعت رؤوسنا تصريحاتكم الاعلامية ولم تصل جرعة واحدة الى البلد”.وتابع، أن “لقاح كورونا وصل الى بلدان فقيرة جدا لا تمتلك ربع ما يمتلكه العراق من ثروات فأين التقصير بعدم توفير اللقاح، لذلك على الحكومة أن تسخر كافة امكانياتها لتوفير اللقاح لأبناء الشعب بعيدا عن التصريحات الإعلامية الرنانة التي لم نجن منها شيئا غير تفشي الوباء بين ابناء الشعب بالرغم من الإمكانيات والأموال المخصصة لشراء اللقاح”.وأكد النائب أن المكتب الاقتصادي للتيار الصدري وراء تأخير وصول اللقاحات بسبب الرشا بدفع من مقتدى الصدر الذي يتحمل مسؤولية موت العراقيين جراء اصابتهم بالفيروس.

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