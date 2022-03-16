نائب:تحالف التيار مع الإطار يشكل دعم للتحالف السنّي الكردي

نائب:تحالف التيار مع الإطار يشكل دعم للتحالف السنّي الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، الاربعاء، تحالف القوى السنية والكردية بعديم الفائدة في العملية السياسية دون توافق شيعي، مبينا ان دفة نهاية الأزمة السياسية بيد البيت الشيعي.وقال العبد ربه في حوار متلفز ، إنه “لا قيمة لتوافق السنة والكرد بالتأثير على العملية السياسية وان مقود نهاية الأزمة السياسية بيد البيت الشيعي”.واضاف “اننا نأمل بالتوصل إلى توافق بين الإطار والتيار ولن تمضي تشكيل اي حكومة دون وجود واتفاق الطرفين وقد نحتاج الى وساطة خارجية لتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية”.وبشأن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في النجف قبل يومين بين قيادات السيادة والاطار وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ذكر العبد ربه انه “لا توجد مخرجات إيجابية حتى الآن لاجتماع الحنانة وقد انتهى بلا مخرجات”.

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