نائب:تحالف التيار مع الإطار يشكل دعم للتحالف السنّي الكردي

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حزب بارزاني:مساع لإعادة النظر بحصة الإقليم في موازنة 2022
ائتلاف المالكي:تسليم الإقليم 200 مليار دينار شهريا من قبل الكاظمي تحدي لقرار المحكمة الاتحادية
العمال الكردستاني:تركيا تحتل الإقليم بالكامل
نائب:اجتماع الإطار والتيار قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
مصدر:تكليف وزير الداخلية بمهام وزارة الهجرة ووزير العدل بمهام وزارة العمل
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حزب بارزاني:مساع لإعادة النظر بحصة الإقليم في موازنة 2022
ائتلاف المالكي:تسليم الإقليم 200 مليار دينار شهريا من قبل الكاظمي تحدي لقرار المحكمة الاتحادية
نائب:إقرار قانون الموازنة بحسب توقيتات الأحزاب المتنفذة
صالح: من الضروري إعداد مشروع قانون استمرار تمويل المشاريع لحين إقرار الموازنة العامة
مسجدي:ستصل قيمة صادراتنا للعراق إلى (9) مليارات دولار نهاية العام الجاري !
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