نائب:تحالف التيار والإطار قريباً جداً

نائب:تحالف التيار والإطار قريباً جداً
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الاحد، أن جميع خطوط الحوار مفتوحة داخل البيت الشيعي واتحاد الإطار والتيار بقوة واحدة بات قريباً.وقال السلامي في تصريح  صحفي، إن “هناك جهود كبيرة من قبل قيادات الإطار التنسيقي والتيار الصدري تسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين”مشيراً إلى أن “الكل بات يعلم أن في جمع البيت الشيعي قوة كبيرة تسيطر على المشهد السياسي برمته”.وأضاف أن “جميع الابواب مفتوحة بين الطرفين ولم نغلق بابا واحدا إلى الان “مبيناً أن “التقارب بين الإطار والتيار لا بد أن يكون حاضراً في نهاية المطاف”.وأشار إلى “ضرورة لملمة البيت الشيعي مرة أخرى للمضي بتشكيل حكومة توافقية مشتركة قائمة على الوطنية لبناء العراق من جديد”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد دعا , في وقت سابق , قادة وعقلاء الشيعة للسعي الى عودة الوئام بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لأنهم امامهم مسؤولية كبيرة وتفويت الفرصة على المراهنين بتفكيك البيت الشيعي, متهما شركاء الوطن بالمساهمة في هذا التصدع.

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