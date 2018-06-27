نائب:تحالف الفتح الأقرب لدولة القانون

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، الأربعاء، أن تحالف الفتح مايزال هو الأقرب لائتلافه على الرغم من تحالفه مع تحالف سائرون، مشيرا إلى أن الفتح لن يجتمع مع تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي في قائمة واحدة.وقال راضي في تصريح صحفي له اليوم، إن “جميع اللقاءات والحوارات للكتل السياسية لم تعلن عن تحالفات رسمية لغاية الان”، مبينا أن “قائمة الفتح هي الأقرب لائتلاف دولة القانون ولا تجتمع مع قائمة النصر في كتلة واحدة”.وأضاف أنه “لغاية الان لم تبدأ الكتل بشكل رسمي ببيان موقفها من تشكيل الحكومة وقضية توزيع المناصب وما حصل هوة مجرد تفاهمات أولية لا غير”.وأوضح راضي، أن “الأيام القادمة ربما ستشهد تغيرات في عدد مقاعد الكتل الفائزة وصعود أخرى ولذلك ائتلاف دولة القانون لم يحسم امره بقضية التحالفات مالم تعلن النتائج النهائية”.