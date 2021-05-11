نائب:تحالف الفتح سيخضع مرشحيه للانتخابات القادمة لفلاتر التصفية

نائب:تحالف الفتح سيخضع مرشحيه للانتخابات القادمة لفلاتر التصفية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح، محمد البلداوي، الثلاثاء، انه” بعد اعلان بعض النواب عدم الاشتراك ودخول كفاءات أخرى الى الفتح استوجب اجراء التفاضل.وقال البلداوي، في تصريح صحفي، ان” تحالف الفتح اجرى خلال الفترة الماضية تفاضلا بين أعضائه لتحديد من سيشترك في الانتخابات المقبلة ممن لا يشترك وضمن أي دائرة انتخابية سيدخل”.وأضاف، انه” يوجد الكثير من الكفاءات التي أقيم بينهم التفاضل بشأن الاشتراك في الانتخابات وتحديد من منهم سيكون في المحافظات او في المدن”.وأشار الى ان” التفاضل اجري في المرشحين بين الدائرة الانتخابية الواحدة في بغداد والمحافظات لتحديد المشتركين”.

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