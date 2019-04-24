نائب:تحالف “سني”بدعم إيراني سيخرج للعلن قريباً

نائب:تحالف “سني”بدعم إيراني سيخرج للعلن قريباً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف البناء هيبت الحلبوسي، الأربعاء، عن وجود مفاوضات سياسية مهمة للغاية لتغيير الخارطة السياسية، مرجحا ظهور تحالف سياسي  سني جديد بدعم ايراني  يكون موازيا لتحالفي البناء والإصلاح.وقال الحلبوسي في تصريح  صحفي، إن “المفاوضات السياسية مستمرة بين الكتل السياسية وهناك تغييرات في الخارطة السياسية خلال الايام المقبلة”، مرجحا “الإعلان عن تحالف سني كبير بدعم ايراني يضم اطرافا مهمة في العملية السياسية سيكون موازيا لتحالف البناء من حيث المنهج”.وأضاف، أن “مفاوضات تشكيل الحكومة مستمرة وقد وصلت إلى مراحل نهائية وسيتم التصويت عليها فور الانتهاء من التصويت على رؤساء اللجان النيابية”.وكان القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي أكد أن تحالفه يبحث الخروج من تحالف الإصلاح والاعمار، فيما المح إلى إمكانية تشكيل تحالف سني في حال حصول تحالف بين دولة القانون والنصر والحكمة.

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