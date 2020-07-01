نائب:تحالف عموري الجديد هدفه مزيدا من السرقات والنفوذ

نائب:تحالف عموري الجديد هدفه مزيدا من السرقات والنفوذ
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجمت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الأربعاء، كتلة ” عراقيون” التي اعلن  عمار الحكيم عن تأسيسها، عادة اياه “أسلوبا براغماتيا” للحصول على المزيد من المصالح بحجة دعم الدولة .وقالت نصيف في تصريح صحفي, إنه “تعودنا ومنذ تأسيس العملية السياسية عند حدوث مشاكل سياسية او أزمات اقتصادية تتداعى الكتل السياسية الى استحداث تشكيلات سياسية جديدة لارضاء الشارع ” , معتبرة أن “هذا اسلوب براغماتي للهروب من مواجهة الشارع ” .وأضافت ان “تشكيل كتلة عراقيون باعتقادي يسعى الى نحو الحصول على الاستثمار السياسي لغرض الوصول الى تحقيق مصالح لدى الحكومة تحت شعار دعم الدولة”.وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اعلن، امس الثلاثاء، عن تشكيل كتلة جديدة باسم “عراقيون” لدعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *