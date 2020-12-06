نائب:تحرك كردي لدفع الرشا إلى بعض الكتل السياسية لتمرير حصتهم في موازنة 2021

نائب:تحرك كردي لدفع الرشا إلى بعض الكتل السياسية لتمرير حصتهم في موازنة 2021
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاحد , بوجود تحرك من قبل الإقليم بدفع رشى الى بعض القوى السياسية لدعم الإقليم بشان مطالبهم في موازنة العام المقبل , مشيرة الى ان التحرك وصل الى عدد من النواب لذات الغرض .وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان ” المفاوضات بشان حصة الإقليم في الموازنة الا انها مازالت صعبة ومعقدة ” , مبينة اننا ” بدأنا ندرك بوجود تحرك من قبل الإقليم بدفع رشى الى بعض القوى السياسية لدعم الإقليم بشان مطالبهم في موازنة العام المقبل حتى انهم تحركوا على مستوى ادنى من بعض قادة الكتل الى نواب لذات الغرض ” .وأضافت ان “مجلس النواب وضع شروط صارمة في قانون العجز المالي بفرض على الإقليم تنفيذها وبمواعيد محددة وفي حال عدم تنفيذها سيتعرض الى عقوبات وهذا ما سيجعل الإقليم يقف امامها بواقع صعب ” .وأشارت نصيف الى ان ” الخلافات مازالت مستمرة بين أربيل والسليمانية بشان النفط المباع من قبل أربيل دون علم الاخرين ولايعرف للحظه ماهي الموارد التي حصلت عليها أربيل من بيع نفط الإقليم ” .

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