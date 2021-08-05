نائب:تحرك نيابي لإيقاف هيمنة القوى السياسية على صندوق اعمار المدن المحررة

نائب:تحرك نيابي لإيقاف هيمنة القوى السياسية على صندوق اعمار المدن المحررة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، عن وجود تحرك نيابي عاجل لايقاف هيمنة قوى سياسية على صندوق حكومي انشئ لاعمار المدن المحررة.وقال الكروي في  تصريح صحفي، إننا “استبشرنا خيرا في انشاء صندوق اعمار المناطق المحررة والمتضررة من الارهاب قبل سنوات ليكون وسيلة تعالج تداعيات احداث حزيران 2014 الماساوية وتسهم في اعمار ما دمر او على الاقل اعادة الخدمات الاساسية”.وأضاف أننا “نتفاجى اليوم بوجود هيمنة سياسية واضحة على صندوق الاعمار، ناهيك عن احالة عشرات المشاريع بمبالغ مالية تصل الى عشرات المليارات بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وجود شبهات فساد مالي وادارية بالاضافة الى ان رصانة المشاريع عليها علامات استفهام كبيرة”.وأشار إلى أن “صندوق الاعمار بميزانيته المالية الكبيرة يجري للاسف استغلاله من قبل قوى سياسية متنفذة في المناطق المحررة مع قرب الانتخابات وهذا امر خطير للغاية”، مؤكدا “وجود تحرك نيابي قريب جدا لايقاف المؤثرات السياسية على صندوق الاعمار الذي انشى لهدف اساسي هو لدعم المناطق المحررة وليس دعم قوى واحزاب ومرشحيها”.

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