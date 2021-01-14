نائب:تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة أكثر من 10 محافظات

نائب:تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة أكثر من 10 محافظات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية، حازم الخالدي ، الخميس، ان اقليم كردستان منح مخصصات مالية اكثر من مخصصات عشر محافظات في الوسط والجنوب من بينها بغداد.وقال الخالدي ان “هناك 10 محافظات بالوسط والجنوب بينها بغداد تأخذ مخصصات مالية اقل من الاقليم ضمن موازنة 2021″، لافتا الى ان “الموازنة غير منصفة لتلك المحافظات”.واضاف ان “استقطاع رواتب الموظفين بالموازنة لن يمرر وسيمرر استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والدرجات العليا والخاصة فقط”، مبينا ان “الموازنة الحالية غير واقعية ومبالغ فيها كثيرا وهذا يمثل انعكاس التخبط الحكومي في التخطيط ومعالجة الازمات”.

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